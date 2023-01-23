『バフィーBAFY ニット フーディー ミドルゲージ ネイビー ITALY 新品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 14時 14分に出品され03月10日 14時 14分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在329件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ネイビー

タイプ···リブニット ミドルゲージ Sサイズ(44)

ポケット···あり

柄・デザイン···無地 ニットフーディー

季節感···春、秋、冬

裄丈...76cm 胸囲...45cm 着丈...57cm made in italy ウール100% 新品未使用品 タグ付き このシンプルなニットフーディ（パーカー）は、ざっくり感あるリブニット生地。肌触りがとっても良い柔らかい上質ウールを編み込み、膨らみやすいやや厚手のミドルゲージでありながら、身体に沿うイタリアらしいタイトな細身ラインを構築。一枚で暖かいので、秋や春はアウターとしても十分暖かいです。ジャケットやコートの下のインナーとしても着られるので、秋冬にかけてはとても使いやすい一枚になるでしょう！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: バフィー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ バフィーBAFY

ニット フーディー ミドルゲージ ネイビー ITALY

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