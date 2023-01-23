『★新品未開封★ 森伊蔵 1800ml 一升瓶 純正化粧箱入り【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 05時 36分に出品され04月23日 05時 36分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在7件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 森伊蔵 1800ml 一升瓶

新品未開封の純正化粧箱入りの商品です。

令和6年1月下旬に高島屋で購入しました。



一本あたりの容量...1800ml

種類...芋焼酎

総数...1本



〜注意事項〜

・新品未開封品ですが、自宅保管しておりますので、気になる方はご遠慮ください。

・ご購入時のコメントは不要です。

・値下げ交渉はお断りしています。

・商品に対して気になることがございましたら、必ずご購入前にご質問をお願いします。



森伊蔵

芋焼酎

焼酎

一升瓶 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>飲料・酒>>>焼酎 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: モリイゾウシュゾウ