『THE NORTH FACE SHERPA NUPTSE JACKET【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 20時 04分に出品され03月26日 20時 04分に終了予定です。即決価格は11,750円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 THE NORTH FACE SHERPA NUPTSE JACKET

ザ・ノース・フェイスシェルパ ヌプシ ジャケット



2023年1月に楽天で購入しました。

サイズ：US規格のXS

カラー: BURNT OLIVE GREEN

10回程度着用しました。

目立った汚れなどはございませんが、使用感はございますのでご理解いただける方のみ購入下さいませ。

コンパクトに折り畳んでの発送となります。



素人採寸ですが

着丈64cm

身幅54cm

肩幅47cm



カラー···グリーン

モデル···NUPTSE JKT

ノースフェイス ダウンジャケット

シェルパヌプシ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

SHERPA

NUPTSE

JACKET