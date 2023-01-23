『moncler ダウンジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 06時 20分に出品され03月13日 06時 20分に終了予定です。即決価格は38,250円に設定されています。現在165件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 monclerのダウンジャケットです。フリル、



サイズは0

銀座店にて購入しております。



目立った傷汚れはありません。



金額交渉のオファーは受け付けておりませんので、必ずコメントにて交渉よろしくお願いします。



1点ものになりますのでお早めにご購入ください！



他にも多数商品出品しております！ぜひご覧下さい！



1点からのお値下げもしておりますが、

複数購入による値下げはより頑張りますので、気軽にご相談ください！



何かありましたらお気軽にどうぞ！

中古品、素人検品の為ご理解お願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ moncler

ダウンジャケット