『DANTONインナーダウン ブラックＬサイズ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 01時 22分に出品され03月24日 01時 22分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在101件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DANTON インナーダウン

ブラックLサイズ

新品未使用品です。

収納袋付き。



L:着丈65 肩幅46.5 身幅57 そで丈63



宜しくお願い致します。



※値下げ不可。

※即購入OK。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ダントン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DANTONインナーダウン ブラックＬサイズ