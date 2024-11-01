『【ブルーレーベルクレストブリッジ】ダウンベスト ベージュ 40（ Lサイズ）【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 20時 59分に出品され05月02日 20時 59分に終了予定です。即決価格は11,603円に設定されています。現在108件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブルーレーベルクレストブリッジ】

ダウンベスト(フード付き)

リバーシブル

ベージュ&赤チェック

40（ Lサイズ）



1回のみ着用後、クリーニングして

自宅保管してました。

状態は良いです。



＊出品に際して、

2024.11再度クリーニング出しました。



素人自宅保管品であることを

ご理解頂いた上での

ご購入よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ブルーレーベルクレストブリッジ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【ブルーレーベルクレストブリッジ】ダウンベスト

ベージュ

40（

Lサイズ）