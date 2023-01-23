『ノースフェイス 刺繍 レディース ダウンジャケット ピンク M 古着【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 17時 02分に出品され03月28日 17時 02分に終了予定です。即決価格は9,997円に設定されています。現在437件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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大人気のTHE NORTH FACE(ザ ノースフェイス)

海外限定 人気カラーでかわいいデザインの

レディース 刺繍ロゴ ダウンジャケット フード付き



アウターとしてお使い頂けます。



古着屋でもなかなか見かけない貴重なアイテムになります★

目立つダメージや汚れ等はございません。

























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古着商品つきましては

古着や新古品にご理解ある方のみ購入お願い致します。

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■サイズ：M



着丈：65cm

肩幅：45cm

身幅：49cm

袖丈：62cm







・ホームクリーニング済み

・即購入OK

・入金より1～2日以内の発送





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#MKUsedMart 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

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