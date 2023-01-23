『象印 13畳 大容量4.0L スチーム式加湿器 EE-DA50 2020年製【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 02時 43分に出品され04月04日 02時 43分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在917件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★象印 プレハブ13畳/木造8畳/ タンク4.0L スチーム式加湿器 EE-DA50 2020年製★https://www.zojirushi.co.jp/toiawase/TR_PDF/EEDA.pdf★





★お品は写真のもの：本体・電源ケーブル・のセットになりその他は特に付属品等はありません★





★中古のお品になりますが特筆するような目立つダメージ無く全体的にとてもキレイなお品で動作良好のお品です♪写真のようにタンク内にカルキの跡ありますが全体的にキレイで良好です♪★各ボタン類良好、タイマー良好、チャイルドロック良好です♪

★ 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ゾウジルシ