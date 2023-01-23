『TOMORROWLAND ダウンジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月08日 01時 01分に出品され04月08日 01時 01分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在886件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 使用頻度はあまり多くなく、目立った傷や汚れはありませんが、あくまでも古着ですので若干の経年劣化はあります。

購入価格は4万円台半ばでした。

一見薄手ですが、保温効果が高いため、ジップとボタンを閉めれば真冬でも寒くありません（あくまでも個人的な感想です）。逆にジップを開けてインナーを薄手にすれば春秋でもご利用になれると思います。

個人的には気にならない範囲ですが、購入当初から縫い目から羽根が若干出ます。不良品ではなく商品の特性上仕方のないことのようですが、神経質な方はご遠慮下さい。





ブランド...トゥモローランド

購入価格...4万円台後半

カラー...ネイビー

柄・デザイン...無地

素材...ナイロン（外）、ダウン（中）

フード...フードなし

季節感...春, 秋, 冬



※発送時は小さく折り畳んで発送させていただきます。



素材(詰め物)...ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: トゥモローランド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ TOMORROWLAND

ダウンジャケット