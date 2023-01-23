『izoffy様専用【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 12時 26分に出品され03月03日 12時 26分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在912件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【送料込み】ノースフェイス ドライベントロングダウンコートメンズS









★暖かいフード付きダウンコート



★海外限定ホワイトレーベル



★これからの季節に最適



★ノースフェイスコリア製、YKK ZIP、刺繍ロゴ



★腕のワッペンが格好いいです



★ドライベント機能







状態 ：シミ、よごれありますが(11~19番目写真参照)ダウンの状態も良く寒い日の作業着などにもおすすめです。



カラー：ベージュ系



サイズ：メンズS

肩幅49cm

身幅54cm

着丈98cm

袖丈58cm

※素人採寸です





☻ウィンタースポーツ、グランピングなど、

アウトドアにもおすすめ

☻クリーニング済



まだまだ着ていただける状態です



一点物なので、早いもの勝ち！





よろしくお願いします。







☻送料無料

☻匿名発送

☻自宅保管/タバコ無し・ペット無し

☻即購入・無言購入OK







△多少の使用感でも気になる方はご遠慮ください

△出品時に確認しておりますが、細かいキズやヨゴレを見落としている場合もございます。ご了承ください。





#ロングダウンコート

#ダウンコート

#ダウンジャケット

#ノースフェイスダウンコート

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A152 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ izoffy様専用