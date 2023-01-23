『ライトナイロンパデッドジャケット（DIESEL）【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 16時 03分に出品され03月12日 16時 03分に終了予定です。即決価格は4,600,000円に設定されています。現在635件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 友達からもらったのですが、一回着用して以来着ることがなくなり止むを得ずの出品となりました。

状態は未使用に近いです。ほぼ新品です。



定価52800円



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ディーゼル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ライトナイロンパデッドジャケット（DIESEL）