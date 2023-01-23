『au KYOCERA Qua phone QZ KYV44 10台セット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 00時 34分に出品され03月31日 00時 34分に終了予定です。即決価格は13,650円に設定されています。現在734件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⚫️au KYOCERA Qua phone QZ KYV44

10台セット価格。



カラー：インディゴ

OS：Android™ 9

CPU：MSM8937/1.4GHz×4コア+1.1GHz×4コア

内蔵メモリ(ROM)：32GB

画像サイズ：5インチ

背面カメラ画素数：約1,300万画素CMOS

前面カメラ画素数：約500万画素CMOS

防水(IPX5/IPX8)/防塵(IP5X)

耐衝撃(MIL-STD-810G Method 516.7：Shock-Procedure Ⅳ)

無線LAN規格：IEEE802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth®：Ver.4.2

テザリング対応：〇

サイズ：約72×145×8.7mm

付属品無し（本体のみ）



中古品になります。傷など気になる方はご遠慮ください。

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