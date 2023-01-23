『glamb ウール混 フラーメルトンコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 06時 40分に出品され03月19日 06時 40分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在657件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価45100円

チェスターコートをベースにしながら、ヨーロピアントラッドを感じさせるディテールを散りばめる事でより一層温もりある世界観を描き出したFleur melton wool coat〈フラーメルトンウールコート〉。秋口から晩冬まで着回せる膝上丈のボディはジャケット感覚で羽織りたい細身のシルエット。コートの表情を左右する首元には小ぶりなショールカラーをリブ使い。気候や気分に合わせて立ち襟にすれば防寒性を高めつつ着こなしに変化をつける事も可能です。



着丈：101cm

身幅：55cm

肩幅：45cm

袖丈：65.5cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: グラム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ glamb



ウール混 フラーメルトンコート