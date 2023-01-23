『ルイヴィトン エピ 手帳【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 09時 11分に出品され03月12日 09時 11分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在148件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昨年、こちらのサイトにて¥21.500で購入しました。



色はオフ白で、内側にシルバーで［ A ］がプリントされてます。



手帳をつけようと意気込んで購入しましたが、結局 全然使わずだったのて出品します(^^;;



使用感は無く、キレイですが 中古品ですので

神経質な方はご遠慮くださいませ。



サイズ

縦14.3cm 横10cm

リフィルですと、ミニ6穴サイズです。



宜しくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ ルイヴィトン

エピ

手帳