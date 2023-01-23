『バーバリー コート ヴィンテージ メンズ 80S イギリス製 Burberry【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 07時 49分に出品され03月30日 07時 49分に終了予定です。即決価格は22,035円に設定されています。現在15件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1980年代にイギリスで購入したバーバリーのメンズコートです。

取り外し出来るウールのインナー付き

一度着用したのち自宅保管しておりました。

背面に数箇所若干の変色がみられますが、他に特筆するようなダメージはございません。タグにイニシャルが刺繍されています。

カラーはバーバリーの玉虫色

素材はコットン100%

付属のインナーはウール100%



着丈 約105cm 裄丈 約84cm 身幅 約61cm（平置き）

素人採寸ですので若干の誤差が生じる場合がございます。予めご了承ください。





▪️必ずお読みください▪️

※ペットを飼っていますので、商品に犬の毛が付着してしまう場合がございます。

注意して取り除き梱包いたしますが、紛れ込む場合があるかもしれません。アレルギーの方は購入をご遠慮ください。

※喫煙者はおりません。

※ 中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

※梱包はコンパクト、エコ包装とさせていただいております。たたみジワが生じる場合がございます。





カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーロンドン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ バーバリー

コート

ヴィンテージ

メンズ

80S

イギリス製

Burberry