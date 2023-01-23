『柳本様専用【美品・Mサイズ】タトラス TATRAS ベルボ ダウンジャケット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 01時 35分に出品され04月22日 01時 35分に終了予定です。即決価格は16,830円に設定されています。現在228件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 タトラス TATRAS ベルボ ダウンジャケット



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◇商品詳細◇

【ブランド】タトラス/TATRAS

【サイズ】Mサイズ

胸囲 約114.5cm

肩幅 約46.5cm

袖丈 約68cm

裄丈 約91cm

着丈 約64cm



Mサイズですので、身長160~175迄の方々にお勧めです

※素人採寸のため、誤差はご了承下さい。



【素材】

100%ナイロン

中綿:95%グースダウン

【カラー】ブラック

【状態】状態は画像を参考にお願いします。



簡易包装にて発送いたします。

小さく折り畳みコンパクトに梱包して発送しますので、畳じわはご容赦願います。

素人検品のため、傷や汚れなど何かしら見落としている箇所があるかもしれませんので、その点は予めご了承ください。



数年着用したため、中古品扱での出品となります。ご理解いただける方のみ入札をお願い致します。

（ノークレームノーリターンでお願いします） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 柳本様専用【美品・Mサイズ】タトラス

TATRAS

ベルボ

ダウンジャケット