『patagonia ジャクソングレイシャージャケット 27920ブラウンダウン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 12時 06分に出品され04月06日 12時 06分に終了予定です。即決価格は21,120円に設定されています。現在751件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。

以下お読みいただき、入札をお待ちしています。



【品番】27920 【定価】50,600

【サイズ】M：身幅58 着丈78 裄丈92

※参考までに、使用者は170cm70kgです



軽くて暖かいので、Tシャツにこれを羽織るだけで冬を過ごせます！完売品のため探していた方がいるのではないでしょうか



防風性を備え悪天候に対応する上品なジャケット。温かい700フィルパワー・リサイクル・ダウン100％（ダウン製品から再生されたダックダウンとグースダウン）のインサレーション入り。フェアトレード・サーティファイドの縫製を採用



【素材】シェル：２層構造の3.6オンス・50デニール・リサイクル・ポリエステル100％。DWR（耐久性撥水）加工済み。裏地：2.2オンス・50デニール・リップストップ・リサイクル・ポリエステル100％。PFC不使用のDWR（ペルフルオロ化合物を含まない耐久性撥水）加工済み。インサレーション：700フィルパワー・リサイクル・ダウン100％（ダウン製品から再生されたダックダウンとグースダウン）。シェルはブルーサインの認証済み。フェアトレード・サーティファイドの縫製を採用



【商品の状態】

使用状況 :2022年2月SORA店舗購入。10回ほど着用



【その他】

不明点はご質問ください。

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カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ patagonia

ジャクソングレイシャージャケット

27920ブラウンダウン