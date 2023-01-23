『ザ・ノースフェイス キャンプシェラショート ダウンジャケット 青 M【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 13時 29分に出品され03月17日 13時 29分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在491件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 the north face ザ・ノースフェイス キャンプシエラ ショート ダウンジャケット 青 ブルー 赤 レッド メンズ Mサイズ

ND91401



着丈 約63cm

身幅 約53cm

肩幅 約43cm

袖丈 約63cm

※素人の平置き採寸になります。



素材

表地:NORTHTECH Vintage Cloth Super Light/ナイロン100%

中綿:650フィルパワーダウン/ダウン85%、その他の羽毛15%

裏地:PERTEX Microlight/ナイロン100%





タウンユースを意識したコーディネートしやすいダウンジャケット

「キャンプシェラショート/CAMP SIERRA SHORT」。

650フィルパワーのダウンを使用。

見た目のハイボリューム感からは想像できないくらい軽量なモデルです。

ややすっきりとしたシルエットでショート丈。

左腕の大きなロゴワッペンがポイントになっています。

フードはスナップボタンで着脱可能。

表地には撥水加工を施してありますので

急な天候の変化にも対応できます。

シンプルながらもノースフェイスのこだわりを感じるダウンジャケットです！





特筆すべき大きな傷や汚れ・擦れや色褪せは見られないかと思います。

画像のほうでご確認ください。

新品同様とまでは言いませんが、程度は良いです。





【※】カラーや商品の状態などは、お使いのモニターや環境により見え方に違いがあると思います。



イメージ違い、サイズ違い等お客様都合によるキャンセル、返品はご遠慮願います。

よろしくお願いいたします。



1016625101o

カラー...ブルー

サイズ...M

モデル名...シエラ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ザ・ノースフェイス

キャンプシェラショート

ダウンジャケット

青

M