『★TAKEO KIKUCHI タケオキクチ★シームレスダウンジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 07時 43分に出品され03月18日 07時 43分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在613件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】

タケオキクチのダウンジャケットです。

着用５回程度の美品です。フードは取り外し可能です。

内側胸元にポケット2つ 左内側ウエスト部分にメッシュポケット1つ 外側もポケット2つあります。

カラー：チャコールグレー

サイズ：05（3L） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: タケオキクチ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ★TAKEO

KIKUCHI

タケオキクチ★シームレスダウンジャケット