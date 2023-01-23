『美品 BARNEYS NEWYORK × ETHOMAS ダブルチェスターコート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 09時 41分に出品され03月24日 09時 41分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在730件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 美品 BARNEYS NEWYORK × ETHOMAS ダブルチェスターコート ダブルブレスト ヘリンボーン

イタリア製生地 カシミヤのような肌触り

ベルト ブラウン ロング丈







サイズ:46表記(Mサイズ相当)











状態:使用感もほとんどなく美品です！









※細かい採寸ご希望の方はお気軽にコメントください！













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柄・デザイン···無地



カラー···ブラウン



素材···ウール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーニーズニューヨーク

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品 BARNEYS

NEWYORK

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ダブルチェスターコート