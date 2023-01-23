『⭐️新品•未使用⭐️ワールドペガサス軟式キャッチャーミット一般用【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 22時 39分に出品され03月21日 22時 39分に終了予定です。即決価格は5,499,999円に設定されています。現在692件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用ワールドペガサス軟式キャッチャーミット一般用です。色は黒系。

希望などがあったらコメントにお願いします。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>野球>>>グローブ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ワールドペガサス