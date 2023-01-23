『モスキーノ メンズロゴTシャツ ブラック 50【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 21時 08分に出品され03月23日 21時 08分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在673件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品、未使用



モスキーノ ロゴTシャツ



サイズ 50（M〜Lサイズ）

着丈 69㌢、肩幅 46㌢、袖丈 22㌢



返品受け付けておりません。

必ずお手持ちの衣類でサイズ確認お願いいたします。

（〇〇センチですが着れますか？どちらのサイズがいいですか？などの質問は個人差ございますのでこちらでお答えはできません）



カラー ブラック×ホワイト



素材 コットン 100%



シンプルなのでとても使いやすいです！

女性がオーバーサイズで着るのも可愛いです♡



定価 26400円



新品未使用ですが、自宅保管の為ご理解頂ける方どうぞよろしくお願い致します！



小さくたたんでの発送となります。



✴︎お値下げ不可です！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: モスキーノ カラー: ブラック系/ホワイト系

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ モスキーノ メンズロゴTシャツ ブラック 50