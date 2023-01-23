『【中綿コート】TaylorMade ブラック LO【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 16時 18分に出品され03月30日 16時 18分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在131件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 状態 新品未使用（タグ付き）

ブランド TaylorMade テーラーメイド

商品 中綿ロングコート

カラー ブラック

サイズ LO（メーカー記載175-185cm）

型番 TB787

素材 表生地 ナイロン 100％

中わた ポリエステル 100％

裏生地 ポリエステル 100％

機能 UVカット、撥水、防風、保温

備考 左腕部にTayjorMadeロゴ

定価 26,400円



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#スポーツ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>メンズウェア 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: テーラーメイド