『エルメス★新品未使用★腕時計 《ケープコッド》 PM 31 mm【2024年最新】 』はヤフオクでから04月06日 13時 26分に出品され04月06日 13時 26分に終了予定です。即決価格は150,150円に設定されています。現在405件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023年10月国内エルメス正規店にて購入した物です。手袋しての開封になります。



腕時計 《ケープコッド》 PM 31 mm

ステンレススティール

クォーツ式ムーブメント

シルバーオパーリン製文字盤

ステンレススティール製ブレスレット



状態：新品未使用

付属品：箱、説明書、証明書、リボン

サイズ：PM、31 mm

ケースの高さ（ばね棒からばね棒まで）：31 mm

ケースの幅：23 mm

ケース：ステンレススティール

反射防止加工サファイアクリスタル

ダイヤル：シルバーオパーリン製文字盤

ムーブメント：クォーツ、スイス製

機能：時、分表示

3気圧の日常生活防水

ブレスレット：シンプルトゥール・ステンレススティール製ブレスレット

定価：482,900



※証明書は店名やスタッフなどを含む個人情報などを消したもののお渡しが可能です。



画像は一切加工しておりません。

正規店購入の本物及び新品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ エルメス★新品未使用★腕時計

《ケープコッド》

PM

31

mm