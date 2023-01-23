『コム・デ・ギャルソンCOMME des GARCONS ダウン ジュンヤ j【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月09日 20時 04分に出品され05月09日 20時 04分に終了予定です。即決価格は17,250円に設定されています。現在371件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 素人採寸 身幅52cm 着丈66cm



ダウンですがモコモコと言うよりユニクロのウルトラライトダウンぽっい感じです。



JUNYA WATANABE Comme des Garçons MAN × DUVETICA

ジュンヤワタナベ コムデギャルソン マン × デュヴェティカ デュべティカ

スタジャン ダウン ジャケット ブルゾン



DUVETICAとのコラボアイテムです。



かなり値下げしたので値引きは考えておりません。



古着に理解頂ける方のみ購入お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: コムデギャルソン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ コム・デ・ギャルソンCOMME

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GARCONS

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ジュンヤ

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