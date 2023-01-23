『値下げしました！ ラコステ ダウンジャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 11時 59分に出品され03月04日 11時 59分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在361件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 全体的にはきれいですが

チャックの部分だけ使用感あります。



よろしくお願いいたします。



カラー...ブラック

種類...ダウンジャケット(ショート/ミドル丈) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ラコステ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 値下げしました！ ラコステ ダウンジャケット