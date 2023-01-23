『daiwa pier39 テックバックパッカー ダウンベスト 新品 ネイビー S【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月15日 14時 51分に出品され04月15日 14時 51分に終了予定です。即決価格は18,480円に設定されています。現在226件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ダイワピア39のテックバックパッカーダウンベストです。2023年秋冬最新作。新品未使用タグ付きになります。正規取扱店購入確実正規品です。



エンノイ、スタイリスト私物、在原みゆ紀、三好良などお好きな方いかがでしょうか？他にもエクスペディションダウンジャケット、expedition down jacketやフィールドダウンベスト、field down vest、ノースフェイスパープルレーベルやナナミカ等多数出品中ですのでご覧下さい。



DAIWA PIER39



TECH BACK PACKER DOWN VEST



BW-24023W



Sサイズ



dark navy ダークネイビー



コメント無し、即購入可能です。



【デザイン】

・クラシカルな雰囲気を醸し出すポリエステルリップストップ素材を使用したダウンベスト

・1970年代のクライマーダウンベストを彷彿させるような発色の良いカラーを採用しつつも、マットな仕上がり

・ブランドの代名詞でもある、サイドに大きく配したボリューミーなマルチポケットがアクセント、タックルボックスやルアーケースなどを持ち運ぶのに便利

・内側にも大小さまざまなポケットを備えている

・ブランドのアイコンでもある、アームホール部にハンドウォーマーポケットが配されている

・収納用のスタッフサック付き



【素材】

・経緯ともに50dのファインデニール糸を使用し、高密度で織っているためハリ感と上品でソフトな風合いを兼ね備えている

・急な天候変化にも対応できる撥水加工



【シルエット・サイズ】

・ゆったりとしたシルエット



フード···フードなし

カラー···ネイビー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ダイワピアサーティンナイン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ daiwa

pier39

テックバックパッカー

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S