『T-fal ティファール 加熱超音波式加湿器スチーム&ミスト HD3040J0【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 07時 13分に出品され03月30日 07時 13分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在137件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ティファール 加熱超音波式加湿器 スチーム アンド ミスト 4L HD3040J0



2023年12月に購入し約1か月半使用しました

出品前までは1度も故障や水漏れはありませんでした

●メーカー1年保証有り 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ティファール