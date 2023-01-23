『【美品】DUVETICA ACRISIO ダウンジャケット オポッサム ファー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 21時 10分に出品され04月20日 21時 10分に終了予定です。即決価格は12,950円に設定されています。現在733件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

DUVETICA デュベティカ

ACRISIO ダウンジャケット

オポッサム ファー ブラック



○サイズ

48サイズ（Lサイズ相当）



肩幅47cm

身幅59cm

袖丈64cm

着丈63cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします



○状態

目立った傷や汚れなし



○カラー

ブラック



○素材

表 裏 ナイロン100%

中綿 ダウン90% フェザー10%

毛皮 オポッサム



○購入先

ブランドリユース店 日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品 鑑定済み商品

その他ネット購入 不要になった私物 など



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



○備考

襟はファーは取り外し可能

フライトジャケットをモチーフにしたデザインで、Ｖ字型のキルティング 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: デュベティカ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】DUVETICA

ACRISIO

ダウンジャケット

オポッサム

ファー