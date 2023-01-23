『【希少2XL☆EURO輸入】ラルフローレン ウールステンカラーコート ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 18時 02分に出品され03月26日 18時 02分に終了予定です。即決価格は11,490円に設定されています。現在366件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【RALPH LAUREN (ラルフローレン)】

ステンカラーコート ウールジャケット アウター

ブラック メンズ2XL





希少なラルフローレン

ウールステンカラーコート



人気ブラックカラーに

厚手ウールの冬も暖かいアウターです





◆◆◆商品説明◆◆◆



【サイズ】メンズ 2XL (46R)

【カラー】ブラック

【詳細サイズ（素人採寸です）】

肩幅：約55ｃｍ

身幅：約66ｃｍ

着丈：約92ｃｍ

袖丈：約64ｃｍ



【ダメージ】

大きな傷のない美品です。



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★この商品は古着です。

古着や新古品にご理解のある方のみご購入よろしくお願いします。

★古着はすべてクリーニング済で、一つ一つ丁寧に個包装しております。

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すでにフォロー頂いている方はコメント欄よりお伝え下さい 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【希少2XL☆EURO輸入】ラルフローレン

ウールステンカラーコート

ブラック