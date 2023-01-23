『【美品】NORTHFACE ノースフェイス ロング ダウン コート 茶タグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 07時 02分に出品され04月05日 07時 02分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在219件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【美品】希少品 NORTHFACE ノースフェイス ロング ダウン コート スタジアムコート 正規品 ND-2205

旧タグ 茶タグ ビンテージ ヴィンテージ



いただきものですが着用しないので出品します。

80年から90年ごろに購入し、ほとんど着用しないまま保管していたそうです。

ゴミや汚れがつかないようにきれいに保管していたとのことなので、とても綺麗な状態です。



しかし写真7枚目のとおり、一部ダウンの羽が出てきている箇所があります。

上手に取れば問題ないと思いますが、このままで出品いたします。



フードは着脱可能です。



今は販売されてない希少品です。



着回しがしやすいブラック！フルジップです。

Mサイズなので、場合によってはレディースでも着用できると思います。



きれいな状態とはいえ、中古品になります。

また、素人の検品のため見落としがあるかもしれません。

ご理解のある方のみご購入をお願いします。





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素材(詰め物)···ダウン



カラー···ブラック



種類···ダウンジャケット(ロング丈) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】NORTHFACE

ノースフェイス

ロング

ダウン

コート 茶タグ