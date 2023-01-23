『限定 ナナミカ × パレススケートボード リバーシブルダウンカーディガン S【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 05時 21分に出品され04月03日 05時 21分に終了予定です。即決価格は21,160円に設定されています。現在879件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 nanamica x PALACE SKATEBOARDS Reversible Down Cardigan SUAF372



カラー·· SG Sage Green

サイズ·· S（着丈71 身幅63 肩幅51 袖丈62.5cm）



新品未使用、タグ付きです。

神経質な方、完璧を求める方はご購入お控えください。



コメント無しでの購入OKです。



・ミリタリーライニングジャケットをベースにしたダウンカーディガン。

・キルティングステッチ仕様になっている表側は、リサイクルポリエステルの糸で高密度に織り上げたダウンプルーフリップストップを使用。

・ステッチのない裏側は、オーガニックコットンとリサイクルポリエステルを混紡したウェザークロスを使用。

・中わたには、体が発する遠赤外線を輻射して保温効果を高める高機能な光電子ダウンを使用。

・コラボレーションネーム付き。

・リラックス感のある大きめなシルエット。

・サイドのアジャスターボタンでサイズ感の調整が可能。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ナナミカ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 限定

ナナミカ

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パレススケートボード

リバーシブルダウンカーディガン

S