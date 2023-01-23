『POUTNIK by Tilak BLADE Jacket ブレードジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 10時 57分に出品され03月08日 10時 57分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在315件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます！

2年程前に新品で購入したティラック バイ ポートニックのブレードジャケットになります。

あまり使用する機会が無いので出品させて頂きます。

多少の使用感のございますが、目立った大きなダメージや汚れ等も無く良好です。



カラー ブラック



サイズ：S

着丈：67cm

肩幅：50cm

身幅：59cm

そで丈：63cm



以下、サイトより引用。



クルーネックタイプのジャケット。フラップポケットとハンドウォーマーポケットのディテールが特徴的。 ストレッチ性のファブリックと少しゆったりなパターンがストレスを感じないフィット感を⽣み出している。

ファブリックにはチェコ軍用として開発された強度性とストレッチ性優れたポリエステル×コットン素材。通気性と撥水・速乾を備え、4方向にストレッチします。



TILAK

ティラック

acronym

アクロニウム

arcteryx

アークテリクス

thenorthface

ノースフェイス

Patagonia

パタゴニア



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ティラック

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ POUTNIK

by

Tilak

BLADE

Jacket

ブレードジャケット