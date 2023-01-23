『新品未使用⭐︎ビアズリー レザー ボディバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 08時 13分に出品され04月13日 08時 13分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在618件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■アイテム

長さ調整でショルダーバッグとしても使える2WAY仕様のボディバッグ。

リングがショルダーについているので、リングにカードケースやスカーフなど自由に取り付けが可能。

ファスナー間口プラスフラップ部分にはマグネットボタン付きで防犯面も安心です。

背面と蓋を開けたところにポケットを付けているので小物整理もしやすく、機能性が高いアイテム。

500mlのペットボトルが横向きにはいります。

側面やショルダー裏をあえて合皮にすることで、色移りや汚れに強い仕様にしています。

■素材・洗濯表示

素材

本体：牛革

裏地：ポリエステル100％

底面：合成皮革

ベルト裏側：合成皮革

※着用時・洗濯時は、必ず取扱い表示・タグをご確認の上、お取り扱い下さい。

裏地：あり

ポケット：あり（内側にオープンポケット1つ、側面にファスナーポケット1つ）

ファスナー：あり（間口）

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サイズ 高さ13幅26.5マチ8.5

ショルダー全長95〜113

重さ618〜約700g

カラー トープ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ビアズリー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品未使用⭐︎ビアズリー レザー ボディバッグ