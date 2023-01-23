『新品未使用⭐︎ビアズリー レザー ボディバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 08時 13分に出品され04月13日 08時 13分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在618件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|ビアズリー
VALENTINO GARAVANI. ハンドバッグ パーティーバッグ 一回使用
¥ 21620
【新品未使用】LONGCHAMP ル・プリアージュ フィレ ショルダー
¥ 8416
グッチ ワンショルダーバッグ カンデンスキー バンブー キャンバス×レザー
¥ 13000
HELEN KAMINSKI ヘレンカミンスキー ジョージア ブラック
¥ 12750
moreschi モレスキー バッグ
¥ 11050
【完売致しました❗】◆D.KELLY◆斜めがけが出来るショルダーバッグ黒
¥ 9629
ラブモスキーノミニリュック
¥ 7800
プラダ PRADA バッグ ポーチ
¥ 13000
GUCCI グッチ バッグ ショルダーバッグ 黒 スワロフスキー
¥ 44000
オールドコーチ 「エルゴ」 ワンショルダーバッグ
¥ 14000
【極美品】ドイツの名門 ゴールドファイル トートバッグ
¥ 12400
新品 ガストンルーガ リュック
¥ 11050
激レア！ 未使用品 丸亀製麺懸賞当選 保冷バッグ付き スエード ランチバッグ
¥ 10764
値下げMARNI マルニ 表参道限定トートバッグ PVC
¥ 24990
バーバリーブルーレーベル ♡ ナイロン トートバッグ
¥ 11250
フェンディーミニショルダーバッグ
¥ 121000
【オールドコーチ/美品】ショルダーバッグ【ターンロック/クロスボディ/USA製】
¥ 9750
YM5910様✨ アンテプリマ ミディアム チェーン付き ピンクシルバー
¥ 11570
落札価格12000円
618 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！