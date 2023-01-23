『【新品未使用】LOUIS VUITTON ルイヴィトン スカーフ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 23時 09分に出品され03月31日 23時 09分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在284件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LOUIS VUITTON スカーフ



新品未使用です。



使用する機会がない為出品します。



自宅保管の為、神経質な方は御遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ルイヴィトン

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