『yori ヨリ フードリボンショートコート ピンクベージュ 38 Mサイズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 13時 12分に出品され03月12日 13時 12分に終了予定です。即決価格は11,300円に設定されています。現在238件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【即購入OK★フォロー割実施中】





◯ブランド

yori(ヨリ)

定価44,000円



◯アイテム

お写真では少しわかりづらいですが

裏地がグレージュ系のお色でバイカラーになっていています。

見せるようにリボンを結んでも可愛いと思います☺︎



◯サイズ38(Mサイズ)

着丈71cm

肩幅57cm

身幅67.5cm

袖丈45cm

※採寸は素人が行なっている為、多少前後するかと思いますのでご了承下さい。





◯素材

ウール

ポリエステル



◯カラー

ピンクベージュ系

裏地 グレージュ系



◯状態

目立ったシミや汚れはないと思います。

全体的に綺麗でまだまだたくさん着て頂けます✨





◯配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ヨリ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ yori

ヨリ フードリボンショートコート ピンクベージュ 38

Mサイズ