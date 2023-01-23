『Hender Scheme 3D Purse エンダースキーマ 財布 がま口【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 13時 44分に出品され03月23日 13時 44分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在441件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧頂きまして誠にありがとうございます。



ブランド名… Hender Scheme



商品名… 3D Purse



カラー···ブラック



使用頻度…2024年に新品購入しておよそ2か月ほど使いました。使用に伴う小キズなどはあります。



箱などは処分してしまった為ありません。



※発送は配送時商品保護の為プチプチなどで丁寧に梱包して発送させて頂きます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エンダースキーマ

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ Hender

Scheme

3D

Purse

エンダースキーマ

財布 がま口