『タマたま様専用 ノースフェイス バルトロライトジャケット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 09時 54分に出品され03月29日 09時 54分に終了予定です。即決価格は25,500円に設定されています。現在725件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ノースフェイス バルトロライトジャケット 2020AW ニュートープ NT Ｓ





THE NORTH FACE ザ ノースフェイス



Baltro Light Jacket

バルトロライトジャケット





サイズ：Sサイズ

お色：NT ニュートープ

品番： ND91950

素材：＜表地＞30D GORE-TEX INFINIUM™ WINDSTOPPER® Insulated Shell （2層）（表：ナイロン100％、裏：ePTFE）＜中わた＞CLEANDOWN® 光電子®（ダウン72％、レーヨン20％、フェザー8％）＜裏地＞Nylon Taffeta（ナイロン100％）





ご希望であればレシート原本をお付けいたします。（個人情報削除）



真冬の天体観測や雪上ハイクにも対応できる、

高い保温性を持つ防寒ジャケット。

中わたには、特殊セラミックスの遠赤外線効果により

優れた保温効果が持続する光電子®ダウンを封入。



高度な洗浄技術により、汚れを徹底的に除去した

クリーンなダウンが高い保温性を確保します。



表地には30デニールのGORE-TEX INFINIUM™PRODUCTSの

2層構造を使用。防風性とともに耐水性もあり、

雪や小雨程度の濡れを抑えます。



中わた入りの内衿やフロントのダブルフラップなどで

コールドスポットを軽減。携行に便利なスタッフサック付きです。

シュプリーム

ヌプシ

マウンテンライトジャケット

マウンテンジャケット

デナリジャケット

XL

ダウンジャケット

シュプリーム

パタゴニア



他サイトにも出品してます。

価格高騰前 寒くなる前に欲しい方いれば早目のこの機会に！



#ノースフェイス

#パタゴニア

#Supreme

#デナリ

#レトロX

#シュプリーム

#バルトロライト

#マウンテンダウン

#マウンテンライトジャケット

#ケルプタン

#スノーピーク

#キャンプ

#アウトドア

#コールマン



tnf GORE-TEX northface

バルトロライトジャケット

ザ・ノースフェイス

ノースフェイス

ノース

アンタークティカ

THE NORTH FACE

バーサロフト

ブリティッシュカーキ

ツイルベージュ

ニュートープ

ワイマナラーブラ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ タマたま様専用

ノースフェイス

バルトロライトジャケット