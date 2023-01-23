『mistral スノーボードジャケット 160 手袋、ニット帽のセット販売【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 21時 40分に出品され03月09日 21時 40分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在848件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 mistralのカラフルなスノーボードウエアです。

男の子でも女の子でも着こなせるデザインだと思います。うちの娘がサイズアウトしたため出品いたします。状態は綺麗めですのでまだまだお使い頂けます。ズボンは肩紐があり長さ調節が可能で、ウエスト部分もマジックテープが付いているので幅の調節ができます。ロキシーの手袋とニット帽とセットで出品しますので、初心者の方にもおすすめです！



【機能性】

フード付きで、風や雪からしっかりと保護します。活動的な子どもに最適な作りになっています。



【サイズ】

サイズは160で、成長期の子どもにフィットするデザインです。



- ブランド: mistral

- サイズ: 160

- 色: カラフル

- デザイン: グラフィックプリント

- フード: あり



自宅保管してましたので、ご理解いただき

ご購入をお願い致します。

ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スノーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 160cm