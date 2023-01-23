『イエティスノーネット (Yeti Snow Net)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 14時 07分に出品され03月30日 14時 07分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在727件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入した際の値段: ¥53,998



No6291なら225/55R19と245/45R19に対応



CX5に一回しか装着しなかったです。装着は簡単ですが、スノータイヤを購入しましたので、断捨離します。



-取扱説明書付

-未使用の手袋とスプレー付 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>アクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし カラー: ブラック系

カテゴリ 車・バイク・自転車

自転車

アクセサリー タグ イエティスノーネット

(Yeti

Snow

Net)