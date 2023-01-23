『ジャーナルスタンダード JOURNAL STANDARD チェスターコート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 01時 46分に出品され03月10日 01時 46分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在187件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 柄・デザイン···無地



素材···ウール



New SouthWales Lambwool



◎ジャーナルスタンダードのサウスウェールズ

ラムウールチェスターコートです。5年くら

い前に購入しましたが、全く着用することが

ないため出品することにしました。



◎カラーはブラックに近いネイビーで高級感が

あります。画像は電気を付けた時と消した時

を掲載していますのでご参考願います。



◎ラムウール生地で上品な肌触りです。着用回

数も少なく状態は比較的良好と思料していま

すが、個人保管の中古品ですので状態につい

ては画像にてご確認ください。



◎他のサイトにも掲載しておりますので、購入

をご希望の際はコメントを頂けると幸甚です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ジャーナルスタンダード

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ジャーナルスタンダード

JOURNAL

STANDARD

チェスターコート