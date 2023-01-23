『ヴィンテージ✨MADUSON⭐️【7号】カシミヤ混ロングコートPコート 茶【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 18時 46分に出品され03月25日 18時 46分に終了予定です。即決価格は9,749円に設定されています。現在71件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 E05481

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《らくらくメルカリ便⇆ゆうゆうメルカリ便》

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◉サイズ 【 ⑦サイズ 】

平置き

身幅 約55 ㌢



肩幅 約50 ㌢



袖丈 約53 ㌢



着丈 約85 ㌢



※あくまで素人採寸ですので多少の誤差があります。



◉素材



写真をご覧になってください。



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⚠️ 所々に傷があります。



中古、古着、ヴィンテージ商品なので、ご承知いただきご購入ください。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



※素人撮影ですので、画像の色味が商品と多少違う場合もあります。



※着画像はご遠慮いただいています。



※専用ページや取り置きはしておりませんので、ご承知おきください。



※お客様都合の返金は受け付けられません。必ず画像のコンディションと実寸をご確認のうえご購入ください。



※商品に不備があった場合は返金いたします。【受け取り評価する前に】メッセージください。



気になる事など何かありましたら、ご購入前にコメント欄でお聞きください。

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———————————————————— 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ヴィンテージ

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ジャケット・アウター タグ ヴィンテージ✨MADUSON⭐️【7号】カシミヤ混ロングコートPコート 茶