『今日だけセール kolor 2020AWドッキングコート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 09時 41分に出品され03月29日 09時 41分に終了予定です。即決価格は30,800円に設定されています。現在871件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 kolor カラー



2020AW Limited Collection Three Pieces Docking Coat



サイズ2

定価26万円



8月に全国5店舗のみで発売された kolorのスリーピースドッキング



コート。 チェスターコート トレンチコート テーラードジャケットの3つの アウターをドッキングしたデザインになります。 3つのアイテムをドッキングおりチェスターコートの上からテーラー ドジャケットを重ねているように見え、 襟を立てたりと色々な着方を 楽しめます。



着用回数 数回程度の美品



あまり着用する機会がありませんでした。

ほとんど新品同様の状態です。

この季節に着用すると暖かく、目立つこと間違いなしです！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: カラー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 今日だけセール kolor



2020AWドッキングコート