『『美品』HELEN KAMINSKI ヘレンカミンスキー レザー トートバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 07時 50分に出品され03月30日 07時 50分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在27件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヘレンカミンスキーのレザートートバッグです。



上質なシボ革レザーを使用しており、

デザイン性の高いトートバッグ♪



紐を引っ掛ける事ができ、2wayでご使用頂けます♪



大変綺麗な一点物です！

ぜひお早めにご検討下さいませ。





【ブランド】

HELEN KAMINSKI

ヘレンカミンスキー



【サイズ】cm

H￼33

W 54/32

D 13

ハンドル高さ25 方掛け可



【カラー】

ブラウン 茶色



【コンディション】

気になるダメージの無い、

とても良い状態です。



微細な傷、汚れは御座いますので、

ご理解頂きご検討下さい。



【付属品】

タグ 保存袋



【配送】

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



【購入元】

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

⚠️鑑定済商品⚠️



ご購入前にプロフィールの確認をよろしく

お願いします。



カラー···ブラウン



素材···本革



特徴···横長 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヘレンカミンスキー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 『美品』HELEN

KAMINSKI

ヘレンカミンスキー レザー トートバッグ