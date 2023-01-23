『【美品】iPhone 11 256GB パープル SIMフリー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 09時 54分に出品され03月05日 09時 54分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在988件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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✅全品動作確認済み！

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❇️商品の状態❇️



•ディスプレイ：小傷あり（問題なし）

•背面：軽いスレ・小傷あり（写真参照）

•側面：擦り傷・使用感あり（写真参照）

•ボタン：全ボタン正常

•バッテリー：最大容量77%、まだ十分使用可能

•動作確認：全機能正常（カメラ、Face ID、スピーカー）

•修理歴：なし（純正）

•SIMロック：なし

・IMEI：356576102119244





❇️商品のスペック❇️



• SIMロック解除: 済み (SIMフリー)

• 対応SIM: nanoSIM、eSIM

• 付属品: 本体のみ

• 発売日: 2019年9月

•画面サイズ: 6.1インチ Liquid Retina HDディスプレイ

•ディスプレイ解像度: 1792 x 828 ピクセル (326ppi)

•カメラ: アウトカメラ 1200万画素×2（広角、超広角）、インカメラ 1200万画素

•RAM / ストレージ: 4GB / 256GB

•バッテリー: 3110mAh

•重量: 194g

•充電ポート: Lightning

•機能: テザリング対応、おサイフケータイ、防水





❇️その他❇️



・購入後1〜2日以内に発送可能です。簡易梱包でお送りしますが、しっかりと保護してお届けします。

・即購入OKです。気になる点があればお気軽にコメントしてください。





❇️こんな商品を探している方に❇️



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