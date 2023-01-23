『OBLI オブリ/ピンクウールロングコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 07時 50分に出品され03月30日 07時 50分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在497件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ピンク



袖丈···78cm

着丈···116cm

裾周り…176cm

バスト…54cm

(公式サイトより)



定価:77,000円



2〜3回着用しましたが、他のアウターもあり使用頻度が減ったのでお譲りします。

※クリーニングに出してから自宅保管しておりますが、神経質な方はご遠慮いただいた方が良いかもしれません。

※首元のメーカータグが取れてしまったので、お値段は安めに設定しております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: オブリ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ OBLI

オブリ/ピンクウールロングコート