『グローブトロッター 2輪 ヴァルカンファイバー キャリーケース【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月25日 15時 51分に出品され04月25日 15時 51分に終了予定です。即決価格は34,272円に設定されています。現在435件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 グローブトロッター 2輪 ヴァルカンファイバー キャリーケース

軽量かつ丈夫で動きもなめらかです。

一泊二日の小旅行等にも最適。

真贋鑑定済みのショップにて購入しました。

安心してご購入ください。



サイズ 縦約34.5cm 横約47.5cm 幅約17cm

多少の誤差あり



使用にともなう持ち手内側亀裂、外側にスレ、汚れ、キズ、金具剥げ、内側にくすみ、シミあります。保管による臭い。



全体的に使用感はありますがまだまだ綺麗で使用できます！！



※画像をご確認の上ご購入ください。



中古品となりますので、神経質な方の購入はご遠慮願います。



万が一、偽物がありましたら返品返金のご対応いたします。



よろしくお願いします。



カラー ブルー

キャリーケースサイズ S(〜3泊) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: グローブトロッター

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ グローブトロッター

2輪

ヴァルカンファイバー

キャリーケース