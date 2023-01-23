『ダイキン うるおい光クリエール ストリーマ 加湿空気清浄機 MCK70NKS-W【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 09時 43分に出品され03月21日 09時 43分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在553件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DAIKIN STREAMER (ダイキン工業株式会社) の ダイキン うるおい光クリエール 加湿空気清浄機(床置形) ストリーマ空気清浄機 MCK70NKS-W です。本体・取扱説明書・保証書(無記名)付です。買い換える前まで普通に使用しておりました。画像の通りまだまだ綺麗なお品物だと思いますが、あくまでも中古品の使用品になりますので細かい事を気になさるような神経質な方のご購入はご遠慮下さい。空気清浄機 空気清浄器 ストリーマ空気清浄機



『DAIKIN STREAMER ダイキン ストリーマ 加湿空気清浄機(床置形)「うるおい光クリエール」ホワイト MCK70NKS-W』



仕様

寸法：幅約395×奥行約287×高さ約620mm

重量：約12.5kg

電源：AC100V(50/60Hz)

水タンク容量：約3.6L

コード長：約2.0m

適用床面積(空気清浄)：約31畳

適用床面積(加湿空気清浄)：約11畳(木造和室)、約18畳(プレハブ洋室)

運転モード：空気清浄・加湿空気清浄

運転音：最大約54dB

風量：最大約7.0立方メートル/min

加湿量：最大約630mL/h

消費電力：最大約75W

付属品：取扱説明書・保証書(無記名) 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ダイキン