『90s BURBERRY ライナー付きステンカラーコート ベージュ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 11時 08分に出品され03月13日 11時 08分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在361件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 90年代のBURBERRY ライナー付きステンカラーコートです



数回しか着ておらず、自宅にて保管してあったものを出品いたします



内側に名前の刺繍がありますが、ライナーを付けてしまえば隠せます！

昔のものなので少しシミがあります。

ご理解いただける方のご購入をお願いいたします*_ _)



質問等お気軽にコメントください！(^^)









バーバリー burberry 古着 メンズコート スプリングコート ウィンターコート



カラー···ベージュ

柄・デザイン···チェック

ライナー···ライナー取外し可

フード···フードなし

季節感···春、秋、冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90s

BURBERRY

ライナー付きステンカラーコート

ベージュ