『MONCLER モンクレール ニット ダウンジャケット CANUT カヌート【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 03時 16分に出品され03月30日 03時 16分に終了予定です。即決価格は17,340円に設定されています。現在621件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モンクレール カヌートです。

ダウン専門クリーニング済です。



定価26万



MONCLER(モンクレール)

CANUT(カヌート)

サイズ：1(日本サイズだとMくらい)

カラー：ネイビー



肩幅···47cm

身幅···52cm

袖丈···64cm

着丈···65cm



柄/種類···ニット切り替え 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MONCLER

モンクレール

ニット

ダウンジャケット



CANUT

カヌート